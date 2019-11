Donderdag is het bewolkt en vallen er buien. De temperatuur ligt tussen de 9 en 11 graden.

In de loop van de dag klaart het op in het noorden. In het zuiden kan het tot in de avond grijs en nat zijn.

Er staat een matige tot krachtige wind vanuit het zuidwesten. Aan zee kan de wind harder waaien.

In de avond draait de wind naar het noordwesten en gaat het iets liggen.

Vrijdag is het wisselend bewolkt en zonnig. Aan de kust kan het regenen. Het wordt kouder met een matige, noordwestenwind. De temperatuur ligt rond de 8 graden.