Piloten die gebruik maken van Lelystad Airport maken zich zorgen over de veiligheid op de luchthaven. De komst van de Luchtverkeersleiding Nederland in Lelystad heeft de afgelopen drie weken tot veel meer radioverkeer en ergernissen geleid. Er zouden al twee bijna-ongelukken zijn geweest.

Dat melden diverse bedrijven die het vliegveld gebruiken aan Omroep Flevoland. Bij de bijna-ongelukken raakten twee toestellen elkaar bijna in de lucht.

Het bedrijf Wings over Holland heeft zelfs besloten de komende maand geen vlieglessen meer te geven, meldt eigenaar Luuk van Hooijdonk. Hij en zijn collega's ergeren zich enorm aan de grote hoeveelheid extra radioverkeer dat de LVNL

"We moeten alles vragen", stelt Van Hooijdonk. "We moeten vragen om te taxiën, vragen om de motor te starten. Als we willen tanken moeten we dat vragen. En dat gaat allemaal over de toren-frequentie. Wij vliegers willen het eigenlijk niet horen als iemand moet tanken." De hoeveelheid berichten leidt de piloten enorm af in de lucht. Hiervoor missen zij oproepen die voor hen bedoeld zijn.

Piloten zijn niet blij met nieuwe aanvliegroutes

Het bedrijf HeliCentre laat geen beginnende leerlingen meer solo vliegen door alle problemen met het radioverkeer. "Sommige toestellen die van buiten komen kunnen gewoon niet het luchtruim in komen omdat de radio volgepraat wordt", stelt directeur Jeroen Peddemors.

Ook zijn piloten niet blij met de nieuwe aanvliegroutes, die onder meer over de A6 lopen.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) laat in een reactie weten in gesprek te gaan met de bedrijven. "Veiligheid is een topprioriteit", stelt een zegsman. "Op Lelystad draaien we een operatie die aan alle veiligheidseisen voldoet." De bijna-botsingen worden onderzocht.

Moment van uitbreiding is nog onduidelijk

De invoering van LVNL op Lelystad Airport is ter voorbereiding op de uitbreiding van de luchthaven. Het betekent dat de toestellen niet meer zomaar kunnen opstijgen en landen zoals voorheen het geval was. Deze bewegingen werden de afgelopen tientallen jaren door de piloten onderling geregeld.

Het is overigens nog onduidelijk wanneer Lelystad Airport wordt uitgebreid; politiek is hier nog veel discussie over. Het streven van het kabinet is "zo snel mogelijk" van start te gaan met de uitbreiding. Maar er zijn nog veel haken en ogen, onder meer op het gebied van milieumaatregels en de metingen van overlast.