Door een technische storing aan de noordbrug op de Afsluitdijk moet het verkeer richting Noord-Holland omrijden via Flevoland. Onbekend is hoelang de storing nog gaat duren.

De brug over de sluis bij Kornwerderzand staat half open en wil niet sluiten. Inmiddels is er wel een monteur op locatie aanwezig, meldt Rijkswaterstaat.

Voor de automobilisten die al vaststaan op de Afsluitdijk (A7) is een noodsysteem gemaakt. Het verkeer gaat om en om verder via de andere rijrichting. Volgens ANWB komt het verkeer hier weer langzaam op gang.

Omrijden kan via de A7, A6 en A1. In tegengestelde richting is op de Afsluitdijk sprake van langzaam rijdend verkeer.