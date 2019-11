Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in hoger beroep opnieuw 28 jaar cel geëist tegen Shurandy S., de man die heeft bekend de broer van kroongetuige Nabil B. te hebben doodgeschoten. Justitie sprak tijdens de zitting in de beveiligde rechtbank De Bunker in Osdorp van een "koelbloedige" moord.

De advocaat-generaal (zoals de officier van justitie in hoger beroep heet) vindt dat S. een hoge straf moet krijgen omdat hij een aanslag heeft gepleegd op de rechtsstaat.

De rechtbank ging hier in de eerste aanleg niet in mee, en veroordeelde S. tot twintig jaar cel in plaats van de toen ook gevraagde 28 jaar voor de moord op Reduan B.. Omdat hij niet wist wie hij moest liquideren kon hij niet weten van de aanslag op de rechtsstaat, zo was de conclusie eerder dit jaar.

"Dat neemt niet weg dat deze gevolgen hem niet aan te rekenen zijn", aldus de advocaat-generaal tijdens het hoger beroep.

S. heeft nooit toegegeven wie hem de opdracht heeft gegeven voor de liquidatie. Het OM denkt dat de groep rondom de voortvluchtige Ridouan Taghi en zijn rechterhand Saïd Razzouki verantwoordelijk is. Nabil B. heeft namelijk meerdere verklaringen over hen afgelegd en zes dagen nadat dit bekend is gemaakt, werd Reduan B. onder vuur genomen. Daarbij zijn op de aan S. geleverde telefoons sporen gevonden van een persoon "die in contact stond met de zus en een neef van Taghi".

Nabestaanden: 'Huis en haard moeten verlaten'

De nabestaanden van het slachtoffer hekelen dat S. nooit openheid van zaken heeft gegeven over de opdrachtgever of opdrachtgevers. "Mede door jouw stilzwijgen is er weer een dode gevallen", zo zegt een van de zussen van Reduan B, waarmee ze doelt op de liquidatie van advocaat Derk Wiersum. Ook de ex-vrouw van Reduan stelt dat ze zich, na het horen van de moord op Wiersum, afvroeg wie het volgende onschuldige slachtoffer zou worden.

De nabestaanden worden streng beveiligd sinds de moord op Reduan B. en gaan hier zwaar onder gebukt, omdat ze "huis en haard hebben moeten verlaten". De familie van het slachtoffer wilde dan ook levenslang voor S.

Geen aanwijzingen dat Reduan B. speler in crimineel milieu was

De gedetineerde broer van Razzouki, Mohamed, heeft overigens eerder deze maand verklaard dat Reduan B. zelf actief was in het criminele circuit en dat het motief mogelijk hierin gezocht moet worden.

Hier is door de politie onderzoek naar gedaan, en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat het slachtoffer een speler in het criminele milieu was. De verklaring van de gedetineerde en het politieonderzoek zijn wel toegevoegd aan het dossier in deze strafzaak, wat wordt gehekeld door een van de advocaten van de nabestaanden. "Er wordt een beeld geschetst waarin ik ons niet herken", zo laat de ex-vrouw van Reduan B. via haar advocaat weten over enkele persoonlijke details over het slachtoffer die woensdag zijn besproken.

Ook het OM is hierop teruggekomen in het requisitoir. De verklaring wordt "onaannemelijk" genoemd. Dat de advocaat-generaal heeft verzocht de verklaring toch op te nemen in het dossier, legde hij uit als dat de verklaring in het proces tegen Taghi "alsnog bekend zou worden gemaakt".

De rechtbank doet op 16 december om 10.00 uur uitspraak.