Bekir E., de verdachte van de moord op de Rotterdamse Humeyra (16), is recentelijk overgeplaatst naar een extra beveiligde afdeling. Aanleiding hiervoor zijn uitlatingen in een afgeluisterd telefoongesprek, meldt de NOS woensdag.

E.'s advocaat Jacq Taekema zegt tegen de NOS dat hij niet weet waar het gesprek over ging, omdat hij de opname niet heeft gehoord, maar sluit niet uit dat zijn cliënt bedreigende uitspraken heeft gedaan.

Verder benadrukt hij dat E. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en dat daaruit is gebleken dat zijn cliënt "een beperkt intellectueel niveau" heeft en "moeite heeft om impulsen te onderdrukken".

Eerder op de dag meldde Peter R. de Vries dat E. vanuit zijn cel plannen maakte om hem en John van den Heuvel te bedreigen. Hij zou hierover hebben verteld in een telefoongesprek met zijn broer, nadat Van den Heuvel op televisie "slecht" over hem had gepraat.

De Vries zegt dat er aangifte tegen E. zal worden gedaan. Of dit inmiddels al is gebeurd, is niet bekend. NU.nl is in afwachting van een reactie van het Openbaar Ministerie (OM).

E. wordt verdacht van moord op zijn ex-vriendin Humeyra. Het meisje werd eind vorig jaar op school doodgeschoten. Het OM eist een straf van twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechter doet op 13 december uitspraak in deze zaak.