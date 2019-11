Verschillende specialistische politieteams in Amsterdam worden op korte termijn gesloten in verband met een tekort aan agenten in de stad. De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en justitie) gaat maatregelen nemen om genoeg agenten op straat te houden, meldt burgemeester Femke Halsema woensdag aan de gemeenteraad.

Een andere maatregel is dat negen politiebureaus in de stad voortaan om 18.00 uur de deuren moeten sluiten.

Volgens burgemeester Halsema gaat het om een "pijnlijke, doch welbewuste beslissing". De nood is zo hoog geworden dat zelfs de basispolitiezorg in de districten onder druk staat, meldt zij.

"De herhaalde oproep van de driehoek voor vijfhonderd extra agenten en het meermaals luiden van de noodklok bij de minister van Justitie en Veiligheid hebben tot nu toe niet tot het gewenste resultaat geleid", aldus de Amsterdamse burgemeester. "Het water staat ons - zoals u weet - aan de lippen."

Stad kampt al langer met tekort aan agenten

Amsterdam kampt al langere tijd met een tekort aan vijfhonderd fte's. Door de liquidatie van advocaat Derk Wiersum en de benodigde extra inzet voor de opsporing en beveiliging van kwetsbare personen zijn de overbelasting en de druk op het rooster toegenomen.

Halsema schrijft dat een groot aantal onderzoeken op het gebied van zware criminaliteit stilligt en dat de druk op het personeel leidt tot "ziekteverzuim, verminderd moreel en uitstroom van personeel".

Vijf politiebureaus blijven 24 uur per dag open

Door de maatregelen blijven er slechts vijf politiebureaus in de stad 24 uur per dag geopend: Burgwallen, Boven-IJ, Meer en Vaart, Flierbosdreef en Van Leijenberghlaan.

Ook worden de politieteams die zich richten op transportcriminaliteit en horecaveiligheid opgeheven. Het team voor noodhulp in het Amsterdamse havengebied wordt overgeheveld naar de basisteams. Daardoor zijn er geen deskundigen meer rond incidenten bij bedrijven met gevaarlijke stoffen.

Met de maatregelen zullen naar verwachting circa vijftienduizend diensten naar de basisteams verschuiven.

Andere grote steden kampen ook met tekort

Andere grote steden in Nederland, waaronder Utrecht en Rotterdam, kampen momenteel ook met capaciteitsproblemen. De politie Utrecht maakte dinsdagavond bekend dat er minder agenten aanwezig kunnen zijn bij de wedstrijden van FC Utrecht. Ook gaan de politiebureaus in de wijken Kanaleneiland en Overvecht in het weekend dicht.

In Rotterdam zal het aantal politieagenten dat wordt ingezet bij voetbalwedstrijden en evenementen de komende jaren ook dalen, liet de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vorige week weten. Ten opzichte van 2016 zijn er vijfhonderd agenten minder beschikbaar in de stad.

De burgemeester verwacht dat het aantal beschikbare agenten verder zal afnemen. In 2022 zal de situatie vermoedelijk weer geleidelijk verbeteren.

Politievakbonden: 'Agenten raken in moordend tempo uitgeput'

Vorige week donderdag riepen de politievakbonden burgemeesters, het Openbaar Ministerie (OM), minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en de politietop op om "harde keuzes" maken. Agenten zouden "in moordend tempo uitgeput raken".

"We kunnen niet meer de veiligheid garanderen die we hebben afgesproken", liet voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond toen weten.

De bonden stelden onder meer voor om volgend jaar 30 procent minder evenementen toe te laten in Nederland, op drukke momenten agenten met een bepaalde expertise mee te laten draaien in teams van gewone agenten en administratieve werkzaamheden voor agenten te verminderen.