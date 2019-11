De moord op de broer van kroongetuige Nabil B. is mogelijk met een ander motief uitgevoerd, zo wordt gesteld in een verklaring die is afgelegd in het proces tegen de voortvluchtige Ridouan Taghi. Zo is de vraag opgeroepen of het slachtoffer Reduan B. betrokken was bij criminele activiteiten, blijkt uit de zitting in het hoger beroep over de moord op Reduan B. bij de beveiligde rechtbank De Bunker in Osdorp.

De verklaring is afgelegd door Mohamed, de broer van de voortvluchtige Saïd Razzouki. De gedetineerde stelt dat slachtoffer Reduan B. een dubbelleven had en dat het motief hierin gezocht kan worden.

Het gerechtshof in Amsterdam heeft besloten de verklaring toe te voegen aan het dossier van de strafzaak.

Het hoger beroep tegen schutter Shurandy S. vindt, in tegenstelling tot de zittingen in de eerste aanleg, plaats bij de beveiligde rechtbank De Bunker in Osdorp. De journalisten hebben opgelegd gekregen dat er geen geluid of beeld mag worden opgenomen en dat de naam van de advocaat-generaal niet mag worden genoemd.

Dit leidde in de ochtenduren tot nogal wat wrevel bij een van de advocaten van de nabestaanden, die hekelde dat zijn naam wel gewoon werd genoemd door het hof.

Slachtoffer in bedrijf doodgeschoten

Slachtoffer Reduan is dus de broer van Nabil B., van wie vorig jaar maart bekend werd dat hij als kroongetuige meerdere verklaringen heeft afgelegd over liquidaties en pogingen daartoe. Zes dagen nadat dit bekend is gemaakt, werd Reduan doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam.

De rechtbank legde in de eerste aanleg een lagere celstraf op dan het OM had geëist, namelijk 20 in plaats van 28 jaar, omdat S. niet wist wie hij dood moest schieten. Daarmee werd hem niet aangerekend dat hij "een aanslag op de rechtsstaat had gepleegd".

Shurandy S. heeft nooit gezegd van wie hij de opdracht kreeg voor de moord, maar het OM denkt dat de groep rondom de voortvluchtige Ridouan Taghi verantwoordelijk is. De crimineel wordt momenteel gelinkt aan meerdere liquidaties, waaronder die op Martin Kok, Ronald Bakker, Samir Erraghib en Ranko Scekic.