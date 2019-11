De moord op de broer van kroongetuige Nabil B. is mogelijk met een ander motief uitgevoerd, blijkt uit een verklaring die woensdag tijdens het hoger beroep tegen schutter Shurandy S. is bekendgemaakt. In deze verklaring stelt de gedetineerde Mohamed Razzouki dat slachtoffer Reduan B. betrokken was bij criminele activiteiten.

Mohamed Razzouki is de broer van de voortvluchtige Saïd Razzouki, die weer wordt gezien als de rechterhand van de eveneens voortvluchtige Ridouan Taghi. De gedetineerde stelt dat Reduan B. een dubbelleven leidde en dat het motief hierin gezocht kan worden.

De politie heeft onderzoek gedaan, zo is woensdagmiddag bekendgemaakt door het hof. Hieruit is niet gebleken dat het slachtoffer een speler in het criminele milieu was. Ook is niet gebleken dat Reduan B. en S. elkaar kenden.

Het gerechtshof in Amsterdam staat toe dat de verklaring wordt toegevoegd aan het dossier van de strafzaak. De gedetineerde heeft eerder ook verklaard dat kroongetuige Nabil B. zijn betrokkenheid bij een liquidatiepoging heeft verzwegen, bleek uit onderzoek van NRC.

Zitting vindt plaats in beveiligde rechtbank

Het hoger beroep tegen schutter S. vindt, in tegenstelling tot de zittingen in de eerste aanleg, plaats bij de beveiligde rechtbank De Bunker in Osdorp. Zo mogen de journalisten de naam van de advocaat-generaal niet noemen en niet in de zittingszaal zelf plaatsnemen. Dit geldt ook voor de rechtbanktekenaar.

Dit leidde in de ochtenduren tot nogal wat wrevel bij een van de advocaten van de nabestaanden, die hekelde dat zijn naam wel gewoon werd genoemd door het hof.

Slachtoffer werd in zijn bedrijf doodgeschoten

Slachtoffer Reduan B. is de broer van Nabil B., die als kroongetuige meerdere verklaringen over liquidaties en pogingen daartoe heeft afgelegd. In maart 2018 werd bekend dat Nabil B. een kroongetuige is. Zes dagen later werd Reduan door S. doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam.

De rechtbank legde in de eerste aanleg een lagere celstraf op dan het OM had geëist - 20 in plaats van 28 jaar cel - omdat de schutter niet wist wie hij moest doodschieten. Daarmee werd het S. niet aangerekend dat hij "een aanslag op de rechtsstaat had gepleegd".

S. heeft nooit gezegd van wie hij de opdracht voor de moord kreeg, maar het OM denkt dat de groep rondom de voortvluchtige Taghi en zijn rechterhand Saïd Razzouki hiervoor verantwoordelijk is. Dat komt doordat Nabil B. meerdere verklaringen over Taghi heeft afgelegd.

Taghi en Saïd Razzouki worden bij verstek vervolgd voor meerdere liquidaties. Op 12 en 13 december vinden weer inleidende zittingen in deze zaak plaats.