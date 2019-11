Woensdagochtend is het bewolkt en regent het hard vanuit het zuiden. Vooral in het noorden houdt de regen tot het middaguur aan. De maximumtemperatuur is ongeveer 11 graden.

Ook de rest van de woensdag regent het af en toe licht in de rest van het land. Vooral in de middag zijn er ook droge perioden. Later in de middag zijn er buien in het zuidwesten. De buien verspreiden zich in de namiddag en avond naar de rest van het land. 's Middags is de temperatuur ongeveer 10 of 11 graden.

Er is een zuidelijke tot zuidwestelijke, matige wind. Langs de kust kan de wind af en toe wel krachtig zijn. Ook kunnen er dan zware windstoten zijn.

Ook donderdag zijn er regenachtige periodes. In de avond klaart het op. Het blijft winderig en zacht.