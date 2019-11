Door fraude met geurhondenproeven door politiemensen zijn in het verleden veel meer strafzaken beïnvloed dan tot nu toe werd gedacht, meldt de Volkskrant. Tussen halverwege de jaren tachtig en 2006 zijn waarschijnlijk honderden verdachten onjuist door een hond als dader aangewezen.

De krant concludeert de grote omvang van de fraude na het inzien van een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Dit rapport dook op tijdens een onderzoek van de krant naar de Deventer moordzaak. Het rapport werd nooit eerder publiekelijk besproken.

In de Deventer moordzaak uit 1999 werd fiscalist Ernest Louwes door een geurhond aangewezen als dader van een dodelijk steekincident. Het mes dat daarvoor gebruikt zou zijn, bleek later niet het moordwapen te zijn. Louwes werd vrijgesproken. Later werd hij om andere redenen alsnog veroordeeld.

Het is al langer bekend dat er met geurhondenproeven is gefraudeerd. In 2006 verklaarden twee politiemensen van het team Oost-Nederland onder ede dat ze de geurproef "nooit blind" uitvoerden, zoals wel de bedoeling is, meldt de Volkskrant. De politiemensen wisten welk geurmonster de hond moest aanwijzen om een bewijsmiddel aan een verdachte te koppelen.

Na deze bekentenis verklaarde het Openbaar Ministerie (OM) alle geurproeven van dit team tussen 1997 en 2006 met terugwerkende kracht ongeldig. In totaal werden meer dan 2.500 proeven, die bijdroegen aan meer dan tweeduizend veroordelingen, ongeldig verklaard. Dit leidde tot ongeveer honderd herzieningsverzoeken van veroordeelden. Vermoedelijk zijn er nog meer pogingen tot herziening geweest.

WODC liet meer dan zevenhonderd geurtesten onderzoeken

In 1998 liet WODC meer dan zevenhonderd geurtesten van voor 1997 onderzoeken, zegt de Volkskrant. Daarbij vond het centrum onverklaarbare verschillen tussen de hondengroep in Oost-Nederland en die in de rest van Nederland: in 74 procent van de gevallen had de groep in het oosten positieve tests, in de rest van Nederland was dat gemiddeld 51 procent.

Bij een geursorteerproef, zoals de proef officieel heet, moet een hond de menselijke geur op een bewijsmiddel herkennen tussen stalen buisjes die worden vastgehouden door testpersonen en de verdachte.