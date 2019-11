De twintigjarige verdachte die de politie maandag heeft opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag komt uit Nederland, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagavond aan NU.nl. De tweede verdachte (34), die eveneens maandag werd opgepakt, komt uit Iran.

De aanslag met bomvesten en een of meer autobommen had vermoedelijk eind dit jaar in Nederland gepleegd moeten worden, maakte het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag bekend.

De moeder van de twintigjarige verdachte die werd opgepakt in Zoetermeer, laat in een interview met Omroep West weten geschokt te zijn door het nieuws. "Ik kan het ook niet geloven." Volgens de moeder is haar zoon gelovig, "maar niet in de extreme hoek".

Donderdag worden de verdachten voorgeleid

Bij de verdachten thuis zijn maandag geen vuurwapens of explosieven aangetroffen. Volgens een woordvoerder van het OM hadden zij die waarschijnlijk ook niet tot hun beschikking. "Wij hebben ernstige verdenkingen van het voorbereiden van een terroristische aanslag, maar ze zaten nog in de planningsfase."

Wel zijn in een verborgen ruimte boven een plafond in de woning van een van de mannen een werpbijl, een dolk en een mobiele telefoon met meerdere simkaarten gevonden.



De Landelijke Eenheid werd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) op de hoogte gebracht van het duo nadat er informatie was binnengekomen over plannen voor een jihadistische aanslag. Zij zouden daarbij gebruik willen maken van explosieven en hiervoor een training willen volgen.

De mannen zijn verhoord en zullen donderdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze zal besluiten over het verlengen van hun voorarrest.