Burgemeester van Den Haag Johan Remkes meldt dinsdag dat het op dit moment "zeer twijfelachtig" is of de vreugdevuren in Den Haag dit jaar doorgaan. Dat schrijft de waarnemend burgemeester Remkes dinsdag in een brief aan de gemeenteraad.

Donderdag zal de gemeenteraad het onderwerp bespreken. Een woordvoerder van de gemeente laat aan NU.nl weten dat dan definitief besloten wordt of de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen doorgaan.

Remkes geeft in de brief verschillende redenen waarom de vuren "waarschijnlijk" niet zullen doorgaan.

Zo zou er bij het evenement nog geen sprake zijn van een professionele organisatie en is het niet gelukt om alle relevante documenten aan te leveren, ondanks dat hier volgens Remkes door hen hard aan gewerkt is.

Daarbij zouden beide organisaties nog geen aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Ook zou de kans nog klein zijn dat de organisaties de benodigde milieuvergunning nog op tijd rondkrijgen.

Kritiek van belanghebbenden en hulpdiensten

De burgemeester van Den Haag schrijft dat er "kritische zienswijzen" zijn binnengekomen van belanghebbenden, die aansluiten op kritiek van de hulpdiensten. Remkes stelt dat deze "niet eenvoudig weerlegbaar" zijn.

Afgelopen jaarwisseling liepen de vreugdevuren uit de hand. Ondanks strengere regels was het vuur zo groot dat er een regen van vonken in Den Haag neerdaalde, met veel schade als gevolg.

Als gevolg van een kritisch rapport over de vreugdevuren stapte Pauline Krikke in oktober op als burgemeester van Den Haag. Uit het rapport bleek dat de gemeente tekort was geschoten in het handhaven van het evenement tijdens de afgelopen jaarwisseling.