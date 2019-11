Nederlandse mannen en vrouwen zijn sinds 1981 niet veel langer, maar wel zwaarder geworden. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Mannen zijn in de periode 1981 tot 2018 gemiddeld 3,8 centimeter langer geworden en bijna 9 kilo zwaarder. Per toegenomen centimeter lichaamslengte zijn mannen gemiddeld 2,3 kilogram zwaarder geworden.

In diezelfde periode zijn vrouwen gemiddeld 1,5 centimeter gegroeid, en meer dan 7 kilogram zwaarder geworden. Gemiddeld zijn vrouwen per toegenomen centimeter lichaamslengte 4,7 kilogram zwaarder geworden, wat meer dan twee keer zoveel is als de toename bij de mannen.

Volgens het CBS zijn de vrouwen vooral in de periodes 1990-2000 en 2010-2019 "tamelijk fors" zwaarder geworden, terwijl hun lengte nauwelijks veranderde.

Hoewel het gewicht de afgelopen jaren is toegenomen, hebben veel mensen een gewicht op of onder het landelijk gemiddelde. Dat het gemiddelde zo hoog is, komt volgens het CBS doordat een gewicht van ruim boven de 100 kilo tegenwoordig vaker voorkomt.

Langste mensen wonen in Friesland en Groningen

Uit de Gezondheidsmonitor van het CBS blijkt daarnaast dat in Limburg de kortste mensen wonen en in Friesland en Groningen de langste. De Friezen en Groningers zijn gemiddeld 3 centimeter langer dan mannen en vrouwen uit Brabant en Limburg.

Mannen hebben gemiddeld een lengte van 1,81 meter en vrouwen van 1,67 meter. De meeste mensen zijn niet veel langer of korter dan het landelijk gemiddelde: zo heeft 42 procent van de mannen een lengte die minder dan 5 centimeter afwijkt van het gemiddelde, bij 50 procent van de vrouwen is dit het geval.