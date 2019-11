De politie heeft maandag twee mannen van 20 en 34 jaar opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland. "De aanslag met bomvesten en een of meer autobommen had vermoedelijk eind van het jaar in Nederland gepleegd moeten worden."

Het is nog niet duidelijk wat het doelwit precies had moeten zijn, zo stelt het Landelijk Parket dinsdag. Er zijn bij de mannen geen vuurwapens of explosieven aangetroffen.

Wel is in een verborgen ruimte boven een plafond in de woning van een van de mannen een werpbijl, een dolk en een mobiele telefoon met meerdere simkaarten gevonden.

De AIVD tipte de Landelijke Eenheid nadat er informatie binnen was gekomen dat de mannen een jihadistische aanslag wilden plegen. "Zij zouden daarbij gebruik willen maken van explosieven en hiervoor een training willen volgen."

De politie heeft vervolgens infiltranten ingezet. "Zij waren onmisbaar om zicht te krijgen op de verdachten en hun plannen voor het plegen van een aanslag."