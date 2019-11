De politie heeft dinsdag in en rond Utrecht doorzoekingen uitgevoerd in een langer lopend onderzoek naar een groep die "excessief geweld" zou faciliteren, waaronder ram- en plofkraken, maar "ook liquidaties". Een van die liquidaties is die op advocaat Derk Wiersum, zo wordt gemeld.

Vorige week werd in het kader van dit onderzoek een man opgepakt die betrokken zou zijn bij de liquidatie van Wiersum. Het gaat hier om een neef van de voortvluchtige Ridouan Taghi, genaamd Anouar.

"Over eventuele andere aanhoudingen doet de politie in het belang van het onderzoek vooralsnog geen nadere mededelingen", aldus de politie.

Bij de doorzoekingen zijn auto's, motoren, goederen, gegevensdragers en een groot geldbedrag door de politie in beslag genomen.

Twee mannen vast voor moord Wiersum

Advocaat Wiersum werd op 18 september vlak bij zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert geliquideerd. Er wordt sterk rekening mee gehouden dat hij is vermoord omdat hij advocaat was van Nabil B., de kroongetuige in het proces tegen Taghi.

Op dit moment zitten twee mannen vast voor de liquidatie van de man. Een hiervan is dus de neef van Taghi. Beiden zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.