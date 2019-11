Een groot deel van Lelystad zit dinsdagochtend zonder water door een leidingbreuk. Het is onduidelijk hoe groot het probleem is en hoelang de watertoevoer verstoord zal blijven, laat waterbedrijf Vitens weten via Twitter.

Omroep Flevoland krijgt meldingen uit talloze wijken in de stad waar mensen geen water uit de kraan krijgen of waar het drinkwater bruin gekleurd is. Lelystad telt 80.000 inwoners.

Mogelijk hebben de problemen te maken met een gebroken hoofdleiding bij de Zuigerplasdreef. De straat staat hier volgens omwonenden blank, meldt de regionale omroep.