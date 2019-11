Een groot deel van Lelystad zat dinsdagochtend zonder water door een leidingbreuk. De problemen waren rond het middaguur verholpen.

De problemen werden veroorzaakt door een gebroken hoofdleiding bij de Zuigerplasdreef. De monteurs van Vitens hebben de problemen verholpen.

Er kan nog wel bruin water uit de kraan komen, waarschuwt Vitens. "Het ziet er niet fris uit, maar het is wel veilig om te drinken", laat de waterbeheerder weten.

De storing trof zo'n 35.000 huishoudens. Omroep Flevoland kreeg meldingen uit talloze wijken in de stad waar mensen geen water uit de kraan krijgen of waar het drinkwater bruin gekleurd is. Lelystad telt 80.000 inwoners.