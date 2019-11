De politie heeft dinsdagochtend vier mannen opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Ook zouden ze zich in Nederland en België bezighouden met de grootschalige productie en handel in synthetische drugs.

De verdachten zijn een 35-jarige man uit Bergen op Zoom, een 22-jarige man uit Steenbergen, een 19-jarige man uit Renesse en een 70-jarige man uit Almere.

De politie vermoedt dat het viertal betrokken was bij meerdere drugslabs die de afgelopen maanden zijn ontmanteld in Noord-Brabant, Zeeland en België. De arrestaties vonden plaats in Bergen op Zoom, Steenbergen, Brouwershaven en Almere.

Op negen adressen in Nederland zijn momenteel doorzoekingen gaande, meldt de politie. Verdere informatie hierover wordt in verband met het lopende onderzoek niet bekendgemaakt