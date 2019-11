Er is dinsdag veel bewolking. Ook valt er af en toe wat regen of motregen. De temperatuur wordt maximaal 11 graden.

De bewolking neemt toe vanuit het zuiden. In het noorden kan het mistig zijn, terwijl het op sommige plekken in het land kan opklaren.

De wind komt dinsdag uit zuidelijke richting en is matig. 'S middags is het zacht met een temperatuur van ongeveer 10 of 11 graden.

Ook de komende dagen blijft het zacht met woensdag een minimumtemperatuur van 9 graden. Wel kan het flink gaan waaien. Het blijft bewolkt en het kan stevig regenen.