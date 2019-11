Bij een ongeluk op de A50 bij het Gelderse Heteren zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee mensen overleden. Een vrachtwagen reed in op een stilstaande auto, meldt de politie Gelderland.

Het ongeluk vond rond 01.00 uur plaats. In de auto zaten drie mensen. Twee van hen zijn overleden. De derde inzittende van de auto is zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd.

De vrachtwagenchauffeur is niet gewond geraakt.

De A50 is in de richting van Nijmegen en Oss afgesloten voor onderzoek. Het is nog niet duidelijk hoe lang de afsluiting gaat duren.