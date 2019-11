De politie heeft maandag tijdens een grote actie vier mannen aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie. Op vijf locaties in Oost-Brabant en België vinden momenteel doorzoekingen plaats, schrijft de politie in een persbericht.

De vier mannen zijn aangehouden tijdens Operatie Alfa, de naam voor het onderzoek naar Martien R. uit het Brabantse dorp Oijen en zijn familie. De 48-jarige R. wordt door de politie en het Openbaar Ministerie (OM) omschreven als "kopstuk" van een "criminele familie".

Woningen in Den Bosch, Helmond, Berghem, Oss, Asten en het Belgische Lommel worden nu nog doorzocht naar wapens, geld en drugs. De politie zegt verdere arrestaties niet uit te sluiten en verwacht dat de acties een groot deel van de avond in beslag nemen.

De vier arrestanten zijn 57, 24, 55 en 44 jaar oud. Het gaat volgens de politie wederom om "kopstukken".

Automatische vuurwapens gevonden in Oss

Eerder deze maandag meldde de politie in Oss een groot aantal wapens te hebben gevonden in een verborgen ruimte in een busje, waaronder drie kalasjnikovs, drie andere automatische vuurwapens en een geweer.

De wapens zijn gevonden tijdens Operatie Alfa, de naam voor het onderzoek naar de 48-jarige Martien R. uit het Brabantse dorp Oijen en zijn familie. R. wordt door de politie en het Openbaar Ministerie (OM) omschreven als "kopstuk" van een "criminele familie".

Waar in Oss de wapens precies zijn aangetroffen, is nog onduidelijk. De politie meldde wel vorige week al dat het een bedrijf in Noord-Brabantse plaats aan het onderzoeken was.

R. werd twee weken geleden aangehouden. Ook zijn zoon Anton (26) zit vast, net als een derde verdachte. De derde verdachte zou verantwoordelijk zijn voor het vervoeren van vuurwapens en harddrugs.

Eerder al wapens gevonden in bos bij woonwagenkamp

Tijdens de operatie werd onder meer donderdag een woonwagenkamp in het Noord-Brabantse Lith binnengevallen door honderden medewerkers van de politie, defensie en de Belastingdienst. Hierbij heeft de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ook een mogelijk explosief verwijderd.

Een week daarvoor ging de politie ook een woonwagenkamp in Oss binnen. Daar vonden agenten in verborgen ruimtes in een bosgebied bij het kamp ook meerdere vuurwapens. In totaal ging het om acht kalasjnikovs, twee M16-vuurwapens, een stengun en zes pistolen. Een hiervan lag in een verborgen ruimte van een auto.

"De vondst onderstreept in onze ogen het gewelddadige karakter van dit criminele netwerk", reageerde de onderzoeksleiding in een persbericht van de politie.

Verdenking van grootschalige drugshandel

Het OM en de politie zeggen dat ze de "criminele familie" verdenken van onder meer grootschalige drugshandel. In Oss werden in de grond en op andere plekken van het kamp grote hoeveelheden drugs gevonden, waaronder honderdduizenden pillen en zo'n 100 kilo MDMA-kristallen.

Naast de operaties bij de woonwagenkampen in Oss en Lith en het bedrijf in Oss, liet de politie eerder weten dat het ook een woning in Oss heeft doorzocht en een chalet op een vakantiepark in Friesland.