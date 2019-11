Zestien basisscholen in Amsterdam blijven in december een week dicht vanwege het lerarentekort, schrijft de verantwoordelijke Stichting Westelijke Tuinsteden maandag in een brief aan de ouders.

Volgens de stichting is het voor twee basisscholen in Amsterdam al "bijzonder moeilijk" om open te blijven. Voorzitter Joke Middelbeek: "Als het lerarentekort erger wordt, kunnen we alleen nog maar scholen sluiten. Tot nu toe hebben we deze problemen misschien wel te weinig laten zien."

Circa 5.400 kinderen kunnen in de week van 9 december niet naar school. Middelbeek hekelt het feit dat kinderen nu gedupeerd worden doordat de politiek volgens haar geen prioriteit geeft aan het onderwijs. "Dat moet echt anders."

Alle scholen liggen in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Het gaat om de 7e Montessorischool, Burgemeester de Vlugtschool, De Globe, De Horizon, De Kans, De Punt, De Vlaamse Reus, Einsteinschool, Goeman Borgesiusschool, Huizingaschool, Louis Bouwmeester, OBS De Toekomst, Osdorpse Montessorischool, Pieter Jelles Troelstraschool, Slotermeerschool en Spring High.

Maandag riep onderwijsvakbond AOb zijn leden van het primair en voortgezet onderwijs op om 30 en 31 januari het werk neer te leggen. Volgens de vakbond moet er structureel meer geld naar het onderwijs.