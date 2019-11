Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag een werkstraf van honderd uur geëist tegen Marco Kroon voor het uitdelen van een kopstoot aan een politieagent tijdens carnaval in Den Bosch dit jaar. Ook is de militair schuldig aan schennispleging, zo stelt de officier van justitie maandag bij de militaire kamer in Arnhem.

Volgens de officier van justitie vertoonde Marco Kroon provocerend gedrag vanaf het moment dat hij die bewuste zondagavond 3 maart werd betrapt op wildplassen. De militair stelde zelf bij de zitting dat hij soms "een beetje irritant" deed.

Nadat hij een boete had gekregen voor wildplassen, zou Kroon zijn geslachtsdeel hebben laten zien en ermee hebben geschud en zijn middelvinger hebben opgestoken. Eenmaal geboeid zou hij "totaal onverwachts" zijn hoofd tegen de neus van een andere agent hebben geslagen.

"Naar de mening van het OM is dit bewust gebeurd", aldus de officier van justitie. Kroon wordt dan ook twee feiten verweten: het uitdelen van de kopstoot om letsel te veroorzaken en schennispleging. "De agente was erg opgelaten", zo schetst het OM over de schennispleging.

Beelden van arrestatie getoond tijdens zitting

De beelden van de vermeende kopstoot zijn maandag getoond in de rechtszaal. Op de beelden is te zien hoe Kroon plots met zijn hoofd naar achteren beweegt en hierbij een agent raakt. De militaire kamer zal uiteindelijk moeten oordelen of het hier gaat om een kopstoot, of een onbeheerste beweging.

"Het is triest dat agenten tijdens nachtdiensten erop moeten letten dat ze niet zelf slachtoffer worden van geweld", meldt de officier van justitie. "Daarbij komt dat de verdachte een ervaren militair is. Juist van een militair met dergelijk statuur verwacht je geen provocerend gedrag."

De twee agenten hebben allebei een geldbedrag gevorderd. De een 150 euro en de ander 223 euro voor immateriële schade.

Kroon: Kopstoot was reflex na pijnprikkel

Kroon zelf heeft maandag verklaard dat hij niet op tijd een toilet kon gebruiken en geen andere optie zag dan "in het donker" te gaan plassen. Dat de agent zijn geslachtsdeel heeft gezien, komt volgens hem omdat hij nog niet klaar was met urineren en de vrouw erg dichtbij kwam staan.

De kopstoot omschrijft de militair als een "reflex na een pijnprikkel", omdat volgens de man de handboeien niet goed om zaten en eraan getrokken werd. Overigens heeft hij hier zelf ook aangifte van gedaan, het onderzoek in deze zaak loopt nog.

Kroon is drager van de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding. Hij kreeg deze voor "uitzonderlijke daden" tijdens de oorlog in Afghanistan. Hij was de eerste in 55 jaar die de onderscheiding kreeg.