De Algemene Onderwijsbond (AOb), de grootste onderwijsbond van Nederland, roept op tot een nieuwe lerarenstaking. In tegenstelling tot de voorgaande acties, duurt de aangekondigde werkonderbreking twee dagen. De staking moet plaatsvinden op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020.

Het besluit is genomen na een peiling onder AOb-leden. De actie wordt gesteund door 90 procent van de leden in het basisonderwijs, zo meldt de bond maandag. In het voortgezet onderwijs is de stakingsbereidheid iets lager: 70 procent.

Leraren en ander onderwijspersoneel legden op 6 november massaal het werk neer. Meer dan vierduizend onderwijsinstellingen, met name basisscholen, bleven dicht. De bond hoopt dit keer zowel het basisonderwijs als het voorgezet onderwijs plat te leggen.

"Het kabinet heeft na alle acties nog steeds niet gezorgd voor structureel extra geld", zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk. "We voeren nu de druk op: de actiebereidheid is enorm." De bond wil het lerarentekort tegengaan door de salarissen te verhogen, zodat "het weer aantrekkelijk wordt om te kiezen voor het mooie vak van leraar".

Vier op de tien scholen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben een chronisch tekort aan leraren, blijkt uit onderzoek van de AOb. Als gevolg hiervan neemt de werkdruk toe, vallen lessen uit en staan onbevoegden voor de klas.

Eenmalige bijdrage voor onderwijs niet genoeg

Het kabinet ging begin deze maand, voorafgaand aan de eendaagse staking, akkoord met een extra bijdrage voor het onderwijs. Het bedrag van 460 miljoen was tot groot ongenoegen van de bonden en hun leden echter grotendeels eenmalig.

Hoe de actie van eind januari er precies gaat uitzien, is nog niet duidelijk. Die informatie wordt later bekendgemaakt. Ook is niet bekend welke bonden de tweedaagse staking steunen. De AOb meldde na de staking van begin deze maand al door te gaan met actievoeren. "Als er geen structureel geld komt, blijven wij structureel actievoeren", herhaalt Stolk maandag.