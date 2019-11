Aysel Erbudak, oud-directeur van het Amsterdamse ziekenhuis MC Slotervaart, is maandag veroordeeld tot vijftien maanden cel en een beroepsverbod van zes jaar en drie maanden voor het verduisteren van 1,2 miljoen euro en het vervalsen van facturen.

Het Openbaar Ministerie had twee jaar gevangenisstraf geëist en het terugbetalen van 1,2 miljoen euro. Van de rechtbank hoeft Erbudak naast het beroepsverbod en de gevangenisstraf geen schadevergoeding te betalen.

De oud-directeur liet in 2008 door middel van twee valse facturen 1 miljoen euro overmaken naar een eigen project in Turkije, namelijk een resort en ziekenhuis.

De 52-jarige vrouw is ook schuldig bevonden aan verduistering doordat zij het ziekenhuis voor 200.000 euro aandelen in een sociaal gezondheidsplatform liet kopen, die zij zelf weer verkocht. Het geld stortte zij vervolgens op haar eigen rekening en die van haar zoon.

In eerste instantie zou de rechter in oktober al uitspraak doen in de zaak, maar de advocaat van Erbudak had een verzoek ingediend voor het horen van nieuwe getuigen. De zaak is maandag hervat.

De ex-topvrouw werd in 2000 al veroordeeld voor belastingfraude. Zij heeft altijd schuld ontkend. Volgens haar advocaat was het vastgoed in Turkije op haar naam gezet, omdat dit een vereiste was vanuit de Turkse wetgeving. De 2 ton zou door een fout van het ziekenhuis verkeerd in de administratie zijn beland.