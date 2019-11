Marco Kroon stelt maandag dat het niet zijn bedoeling was om een agent tijdens carnaval dit jaar een kopstoot te geven. Hij bewoog zijn hoofd naar achteren omdat hij last had van zijn handboeien, aldus de militair tijdens de zitting bij de militaire kamer in Arnhem maandag.

Kroon is die bewuste 3 maart door agenten aangesproken op wildplassen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft hij zich vervolgens misdragen door met zijn geslachtsdeel te zwaaien en een agent een kopstoot te geven.

De militair, die door Defensie geschorst is na het incident, ontkent deze lezing van de gebeurtenissen echter. Hij stelt op de zitting dat hij door prostaatproblemen zeer nodig moest plassen en dat eigenlijk op een toilet wilde doen, maar geweigerd werd bij een kroeg. Daarop is hij naar een donkere plek gegaan.

Door agenten te paard is Kroon vervolgens betrapt op wildplassen. Maar dat hij met zijn penis heeft gezwaaid en zijn middelvinger heeft opgestoken, ontkent Kroon. Hij heeft tijdens de zitting geschetst dat hij "heeft willen afschudden" en dat de agent dit heeft gezien omdat ze dicht op hem stond.

Eenmaal geboeid tegen een hek gezet, heeft Kroon naar eigen zeggen pijn ervaren. Als "een reflex hierop" schoot hij met zijn hoofd naar achteren. Op de beelden is inderdaad te zien hoe Kroon met zijn hoofd tegen de neus van een agent komt. "Als ik echt een kopstoot had willen geven, was de agent niet blijven staan", aldus de militair.

Kroon heeft zelf ook aangifte gedaan

Zelf heeft Kroon overigens ook aangifte gedaan, vanwege de hardhandige manier waarop hij is aangehouden. Het botvlies van zijn hand is hierdoor beschadigd. Het onderzoek naar deze aangifte loopt nog.

Kroon is drager van de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding. Hij kreeg deze voor "uitzonderlijke daden" tijdens de oorlog in Afghanistan. Hij was de eerste in 55 jaar die de onderscheiding kreeg.