De dichte mist heeft maandagochtend tot problemen geleid op de Nederlandse wegen en voor het vliegverkeer op Schiphol en Eindhoven Airport. Het KNMI gaf code geel af voor het westen, zuiden en midden van Nederland om "gevaarlijke rijomstandigheden door slecht zicht."

De code geel gold voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Brabant en Limburg. Automobilisten kregen het advies de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. Rond 11.00 uur was de mist zodanig weggetrokken dat de code geel werd ingetrokken.

Volgens een woordvoerder van de ANWB veroorzaakte de dichte mist maandagochtend geen zorgwekkende hoeveelheid file. "Het verkeer lijkt goed rekening te houden met de weersomstandigheden", stelde hij. Op de Nederlandse wegen stond om 7.30 uur zo'n 550 kilometer file.

Wel vonden er op een paar plekken grote ongelukken plaats. Op de A1 richting het westen botsten bij Hoevelaken zes auto's op elkaar. Dit leidde tot een flinke file, maar de weg werd rond 7.30 uur weer vrijgegeven.

Op de A4 stonden flinke files van en naar het Prins Clausplein bij Den Haag. Maar dit gaat om gewone opstoppingen tijdens de spits, aldus de ANWB.

Mist veroorzaakt vertragingen op Schiphol en Eindhoven Airport

De dichte mist van maandagochtend leidde tot vertragingen op Schiphol en Eindhoven Airport. Op beide luchthavens liepen vertrekkende vluchten flinke vertraging op, doordat de toestellen vanwege het beperkte zicht niet konden opstijgen.

De eerste vlucht vanaf Eindhoven Airport, die gepland stond om 7.00 uur, kon pas om 8.50 uur opstijgen. Zo'n zeven vluchten vertrokken daardoor flink later dan gepland. "Nu de mist aan het wegtrekken is, starten we weer op. Maar het vertrekkende vliegverkeer heeft waarschijnlijk nog de hele dag last van vertragingen", aldus de woordvoerder van Eindhoven Airport. Ook aankomende vluchten werden belemmerd door de mist. Zo moesten twee vliegtuigen uitwijken naar Maastricht Aachen Airport, omdat die niet konden landen op Eindhoven Airport.

Ook reizigers op Schiphol moeten nog rekening houden met vertragingen. "We adviseren om de actuele vliegtijden in de gaten te houden", meldt een woordvoerder van Schiphol.

In de loop van maandag trekt de meeste mist weg. De bewolking houdt wel aan, maar af en toe breekt de zon door. Het blijft in het grootste deel van het land droog.