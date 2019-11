Het is maandag overwegend bewolkt en in de ochtend kan het in delen van het land lokaal mistig zijn. Het wordt maximaal 11 graden.

Vooral het verkeer in het zuiden en oosten van het land kan hinder ondervinden van de mist. Op sommige plekken is er minder dan 200 meter zicht.

In de loop van maandag trekt de meeste mist weg. De bewolking houdt wel aan, maar af en toe breekt de zon door. Het blijft in het grootste deel van het land droog.

De temperatuur loopt op naar maximaal 11 graden bij een wind vanuit het zuiden. In de avond kan het in het zuidwesten licht regenen.

Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Dinsdag kunnen er enkele buien vallen verspreid door het land. Verder kan het flink waaien. Het blijft zacht met een temperatuur tussen de 7 en 10 graden.