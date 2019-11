Twee amateurwedstrijden zijn zondag stilgelegd door de scheidsrechter nadat een supporter een racistische opmerking maakte naar een speler. Dit weekend hielden veel clubs juist een voetballoze minuut om zich uit te spreken tegen racisme.

Tijdens een wedstrijd in de hoofdklasse tussen VV Emmen en JOS Watergraafsmeer in Emmen riep iemand op de tribune "zwarte piet" naar een zwarte speler van de uitclub. Bij een duel in de derde klasse tussen het Arnhemse Eldenia en het Utrechtse Sporting '70 in Arnhem zou een supporter "roetveegman" hebben geroepen richting een speler van de tegenpartij.

Op Sportpark Meerdijk nam de Amsterdamse club JOS Watergraafsmeer het op tegen VV Emmen in de Hoofdklasse A. Bij een stand van 1-1 liepen de gemoederen hoog op nadat een VV Emmen-supporter de speler van JOS racistisch bejegende.

Dagblad van het Noorden schrijft dat de speler in kwestie hevig gepikeerd naar de tribune snelde om verhaal te halen. Samen met een aantal medespelers zou hij over de afrastering zijn gesprongen om de supporter op te zoeken. Vervolgens zou het zijn uitgelopen op een vechtpartij en legde de arbiter het duel stil.

Emmense club biedt excuses aan

VV Emmen biedt op Facebook excuses aan voor het incident. "Helaas is er door een bezoeker een discriminerende uitspraak gedaan richting spelers van onze gasten JOS Watergraafsmeer. Wij staan hier absoluut niet achter en hebben betreffende bezoeker verzocht het sportpark te verlaten", luidt de verklaring van de Drentse club.

Tegen de supporter zullen "gepaste maatregelen genomen worden", kondigt de club bovendien aan. "Ook Voetbal Vereniging Emmen is tegen discriminatie en zal het nooit toelaten dat er op haar velden of in de teams wordt gediscrimineerd."

Uiteindelijk werd de wedstrijd nog wel hervat; het bleef 1-1.

'Onvoorstelbaar dat je dit doet'

Het incident bij de wedstrijd in Arnhem gebeurde volgens verschillende regionale media vlak voor het laatste fluitsignaal. "Ga weg roetveegman, dat werd er geroepen. Ik was boos en ben direct op die persoon afgestapt. Daarna heb ik hem toegesproken. Onvoorstelbaar dat je dit doet. En dan ook nog in dit weekend", zegt de arbiter van dat duel tegen de Gelderlander.

Na afloop van het duel boden de trainer en voorzitter hun excuses aan in de kleedkamer van Sporting '70. Ook heeft de Arnhemse club aangekondigd maatregelen te nemen tegen de supporter en het incident te melden bij de KNVB.

Het besluit om de eerste minuut niet te voetballen was het gevolg van het incident van afgelopen zondag tijdens de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior. Aanvaller Ahmad Mendes Moreira van de bezoekers werd racistisch bejegend door een groepje Den Bosch-supporters, waarna het duel tijdelijk werd stilgelegd.