Automobilisten in Zuid- en Midden-Nederland moeten deze ochtend oppassen voor dichte mistbanken. Nog voor de middag klaart het op en breekt de zon op veel plaatsen door. Voor het eerst deze week komt het kwik weer boven de 10 graden.

Met name in het zuiden is het deze zondag warmer dan tijdens de afgelopen dagen. De zon heeft in die regio vrij spel, terwijl het noorden en westen van het land te maken krijgen met wolkenvelden.

Overal blijft het droog en vrijwel windstil, met uitzondering van het Waddengebied. Daar waait een vrij krachtige wind.

In de nacht van zondag op maandag drijft nieuwe bewolking het land binnen. In het noorden en oosten van het land kunnen daarnaast dichte mistbanken ontstaan. Vooralsnog lijkt het niet te gaan vriezen.