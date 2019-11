Hulpverleners die in actie schoten bij een woningbrand in Leidschendam zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door de bewoner. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden bevestigt aan NU.nl dat de man twee brandweermannen heeft aangevallen en een agente in het gezicht sloeg, waarna hij is aangehouden.

De man zou tijdens het blussen al enige tijd opstandig zijn geweest, meldt District8. Hij zit nog vast, het is niet duidelijk waarom hij de hulpdiensten te lijf ging.

Het blussen van de vlammen kan nog uren duren. Er zou niemand aanwezig in het pand zijn geweest toen de brand uitbrak.

Een deel van de N206 tussen Leiden en Leidschendam is tijdelijk afgesloten in verband met de bluswerkzaamheden.