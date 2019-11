De twee vijftienjarige jongens uit Breda en Dorst die ervan worden verdacht vrijdagavond twee treinen te hebben beschoten, zitten niet langer vast. Dat maakte de politie zaterdagavond bekend. De tieners hadden een balletjespistool en een gasdrukpistool met stalen kogels bij zich.

Het is nog niet duidelijk of de twee jongens worden vervolgd. De officier van justitie zal dit later op zaterdagavond bekendmaken.

De twee vijftienjarigen werden vrijdagavond, na een tip van een inwoner uit Dorst, aangehouden. Hij belde rond 20.50 uur de politie omdat hij een groepje jongens met een mogelijk vuurwapen had gezien.

Zo'n anderhalf uur eerder, rond 19.30 uur, arriveerde er op station Breda een intercity waarvan vijf ruiten waren verbrijzeld. Kort daarna kwam er op station Eindhoven ook een trein binnenrijden met een kapotte ruit.

De twee treinen zijn waarschijnlijk beschoten op het traject tussen Tilburg en Breda. Bij de incidenten zijn geen gewonden gevallen.