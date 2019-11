De politie is op zoek naar een man die zaterdag rond 11.00 uur met een hakbijl heeft gezwaaid op een veerpont tussen Assendelft en Spaarndam, bevestigt een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl.

De man begon met een hakbijl te zwaaien na een confrontatie tussen hem en de schipper van de veerpont. Nadat de schipper de man tot rust wist te brengen, verliet de persoon met de hakbijl het vaartuig. Even later zette de politie een zoekactie op touw.

"We hebben onmiddellijk meerdere eenheden ingezet en een helikopter de lucht in gestuurd", zegt de woordvoerder van de politie Noord-Holland. "Als er iemand met een bijl zwaait, gaan we niet zomaar even wachten tot er een melding binnenkomt."

Inmiddels vermoedt de politie dat de man het gebied heeft verlaten. De politie vraagt burgers uit te kijken naar een blonde man van ongeveer 32 jaar oud met een zwart bomberjack aan. Hij zou een zilverkleurige fiets met groene fietstassen hebben.

Benadrukt wordt de man niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen. Voor zover bekend is de man geen bekende van de politie, zegt de woordvoerder.

Een woordvoerder van het regionale vervoersbedrijf GVB laat aan NH Nieuws weten dat het de schipper naar omstandigheden goed vergaat. Hij is opgevangen en zal aangifte doen tegen de man.