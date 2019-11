De politie heeft vanmiddag een man aangehouden die met een hakbijl heeft gezwaaid op een veerpont tussen Assendelft en Spaarndam, bevestigt een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl.

De man is rond 13.50 uur aangehouden in de omgeving van de veerpont. Volgens de woordvoerder was hij bij zijn aanhouding rustig en wordt hij nu onderzocht bij het politiebureau.

Eerder op de dag zette de politie een zoekactie op touw, nadat de man met een hakbijl had gezwaaid op een veerpont. Dit gebeurde na een confrontatie tussen hem en de schipper. Hij verliet vervolgens de veerpont toen de schipper hem tot rust gebracht had.

"We hebben onmiddellijk meerdere eenheden ingezet en een helikopter de lucht in gestuurd", zegt de woordvoerder van de politie Noord-Holland. "Als er iemand met een bijl zwaait, gaan we niet zomaar even wachten tot er een melding binnenkomt."

"Op het politiebureau gaan we nu kijken wat het beste is voor deze man", stelt de woordvoerder. Mogelijk wordt hij verdacht van vernieling of bedreiging, maar dit is nog niet zeker. Ze voegt eraan toe dat de man misschien ook overgedragen wordt aan de ggz.

De schipper vergaat het naar omstandigheden goed, laat een woordvoerder van het regionale vervoersbedrijf GVB aan NH Nieuws weten. Hij is opgevangen en zal aangifte doen tegen de man.