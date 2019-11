Bij een aanrijding tussen een personenauto en een lijnbus in het Limburgse Margraten zijn zaterdagochtend zeven mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk vond plaats op de N278. De rijksweg blijft voorlopig afgesloten voor hulpverlening en onderzoek. Er kwam ook een traumahelikopter op de plek van het ongeluk ter plaatse.

In de auto zaten vier personen; twee van hen liggen in het ziekenhuis. In de lijnbus zaten vermoedelijk vijftien personen, van wie er vijf voor medische controle naar het ziekenhuis zijn overgebracht.

Wat de oorzaak van het ongeluk is, wordt door de politie nog onderzocht. Zij roept getuigen van het ongeluk op zich te melden.