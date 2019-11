Er zaten geen schadelijke stoffen in het poeder dat vrijdag in een brief was aangetroffen in een pand van de Belastingdienst in Heerlen, meldt Brandweer Zuid-Limburg zaterdag.

Het RIVM en een specialistisch team van defensie hebben het verdachte poeder onderzocht.

Het kantoor van de Belastingdienst aan de Kloosterweg moest vrijdagochtend worden ontruimd nadat de brief met het poeder was aangetroffen.

De zes mensen die met het poeder in aanraking waren gekomen, moesten een tijdlang in het gebouw blijven. Vrijdagavond mochten ze uiteindelijk naar huis omdat er geen gezondheidsproblemen optraden.

Het is nog onduidelijk wie de brief heeft gestuurd.