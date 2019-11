Een van de 39 Vietnamezen die vorige maand omkwamen in een vrachtwagen in Engeland blijkt te zijn weggelopen uit een extra beschermde opvanglocatie voor kwetsbare asielzoekers in Nederland, melden het radioprogamma Argos en het AD zaterdag.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft in gesprek met de media bevestigd dat de jongen uit een opvang in Limburg verdween. Hij was daar juist geplaatst om beschermd te worden tegen mensensmokkelaars.

Het AD berichtte in augustus al dat zes Vietnamese jongeren uit een Limburgse opvang waren verdwenen, maar het COA wil niet zeggen of de betreffende jongen deel uitmaakte van die groep.

Volgens Argos is het niet ongebruikelijk dat er jongeren weglopen: uit eerder onderzoek van het radioprogramma bleek dat in de afgelopen vijf jaar zeker zestig kinderen beschermde opvangen verlieten.

Lichamen werden vorige maand in vrachtwagen aangetroffen

In de nacht van 23 op 24 oktober werd de gekoelde trailer met daarin acht vrouwen en 31 mannen ontdekt, kort nadat deze in de haven van Purfleet werd opgehaald door een vrachtwagen. De trailer was afkomstig uit het Belgische Zeebrugge.

Familieleden in Vietnam hebben moeite om de lichamen terug naar hun land te krijgen. De overheid zou hun leningen hebben aangeboden, maar velen zeggen dat ze alsnog geen geld hebben voor de repatriëring en de begrafenis.

De chauffeur van de vrachtwagen moet maandag voor de rechter verschijnen. In totaal zijn er tien verdachten aangehouden. Meerdere personen worden verdacht van doodslag en mensenhandel.