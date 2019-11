De politie onderzoekt vrijdagavond een mogelijk schietincident op een trein die onderweg was van Tilburg naar Breda. De Intercity heeft vijf verbrijzelde ramen, meldt de politie. Bij het incident is niemand gewond geraakt.

De trein is op het station van Breda ontruimd. De politie meldt dat de Intercity daar blijft staan voor onderzoek. Meerdere eenheden van de politie zijn aanwezig op het station. Een woordvoerder vertelt dat de politie het incident "hoog opneemt".

Volgens de zegsman waren de ruiten dik genoeg om de mogelijke kogels tegen te houden. De ruiten bestaan namelijk uit twee delen - een binnenruit en een buitenruit - en alleen de buitenruiten zijn beschadigd. Alle vijf de verbrijzelde ruiten bevinden zich aan één zijde van de trein, aldus de woordvoerder.

Het incident vond plaats vlak voordat de trein het station van Breda binnenreed, zegt een NS-woordvoerder. Volgens de zegsvrouw is het treinverkeer niet verstoord.

President-directeur Roger van Boxtel heeft op Twitter vlammend gereageerd op het incident: "Trein beschoten tussen Tilburg en Breda. Gelukkig geen slachtoffers, maar zijn we in Nederland mentaal aan het ontsporen? Mensen die conducteurs of hulpverleners neerslaan, mensen die treinen beschieten... Daders opsporen en fors straffen: dit moet stoppen!".