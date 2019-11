Twee treinen in Noord-Brabant zijn vrijdagavond beschoten tussen Tilburg en Breda, meldt de politie. Bij de incidenten is niemand gewond geraakt. De politie heeft twee jongens van 15 jaar aangehouden in Dorst, een dorp vlak bij Breda.

De jongens hadden volgens de politie balletjespistolen met metalen balletjes bij zich. Ze worden verdacht van het vernielen van de treinen.

Op station Breda arriveerde rond 19.30 uur een intercity met vijf verbrijzelde ramen. Even later kwam ook op station Eindhoven een trein binnen met een kapotte ruit. Volgens de politie werden de treinen op hetzelfde traject geraakt, namelijk tussen Tilburg en Breda.

Volgens een politiewoordvoerder waren de ruiten dik genoeg om de kogels tegen te houden. De ruiten bestaan namelijk uit twee delen - een binnenruit en een buitenruit - en alleen de buitenruiten zijn beschadigd. Alle vijf de verbrijzelde ruiten van de Bredase trein bevinden zich aan één zijde. De zegsman vertelt dat de politie de incidenten "hoog opneemt".

Ooggetuigen melden op Twitter dat er ook gaten in andere delen van de Bredase trein zitten, waaronder de locomotief.

Treinverkeer niet verstoord geweest

Het Bredase treinincident vond plaats vlak voordat de trein het station binnenreed, zegt een NS-woordvoerder. Het is nog onduidelijk wanneer de Eindhovense trein precies geraakt is, maar volgens de zegsvrouw gebeurde dit waarschijnlijk op een eerder tijdstip. Het treinverkeer is niet verstoord geweest.

De politie meldt dat beide treinen "apart gezet" zijn en rechercheurs de wagons zaterdag verder zullen onderzoeken.

President-directeur Roger van Boxtel reageerde (nog voor de arrestaties) vlammend op het incident: "Trein beschoten tussen Tilburg en Breda. Gelukkig geen slachtoffers, maar zijn we in Nederland mentaal aan het ontsporen? Mensen die conducteurs of hulpverleners neerslaan, mensen die treinen beschieten... Daders opsporen en fors straffen: dit moet stoppen!", twitterde hij.