Het Openbaar Ministerie (OM) heeft alsnog het medisch dossier van Thijs H. in handen gekregen, zo wordt vrijdag aan NU.nl gemeld na berichtgeving van 1Limburg. Justitie had een juridische procedure aangespannen om de informatie over het ggz-verleden van de verdachte van drie dodelijke steekpartijen in handen te krijgen.

De advocaat van H., Serge Weening, liet eerder al aan NU.nl weten dat de man er zelf geen problemen mee had dat zijn dossier door justitie kon worden ingezien. Enkele behandelaars wilden echter hun beroepsgeheim niet schenden.

De man (28) heeft tijdens de eerste zitting in zijn zaak bekend dat hij een vrouw in Scheveningen en een man en vrouw in Heerlen heeft doodgestoken.

H. zegt een psychose te hebben gehad en van "kentekens en nieuwsberichten" de "opdracht" te hebben gekregen mensen neer te steken. H. dacht dat zijn familie wat zou worden aangedaan als hij deze 'opdracht' zou negeren.

Al eerder bleek dat de man in de periode voor de steekpartijen in behandeling is geweest bij ggz-kliniek Mondriaan in Maastricht. Bronnen melden aan onder meer het AD dat zijn ouders hem wilden laten opnemen voor de dubbele steekpartij in Heerlen plaatsvond, maar dat de kliniek dit niet nodig vond.

Man onderzocht in het Pieter Baan Centrum

H. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). De resultaten hiervan worden eind november verwacht en zullen tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak worden besproken.

De eerstvolgende inleidende zitting is op 17 december om 10.00 uur. H. blijft tot die tijd vastzitten.