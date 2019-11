Honderden agenten, medewerkers van de Belastingdienst én Defensie zijn sinds twee weken in de ban van Operatie Alfa, de naam (met bijbehorende hashtag) van de actie die draait om het ontmantelen van het imperium van een Brabants "crimineel familienetwerk". Zeven kopstukken, onder wie Martien R., zijn zoon en zijn broer zitten vast. Wat moet je weten over de gebeurtenissen?

Tien doorzoekingen, sommige na dagenlang onderzoek en met veel vertoon, hebben ervoor gezorgd dat er een "stevig dossier" tegen de familie is opgebouwd.

Een van deze acties vond plaats in Oss, waar twee weken geleden op woensdag, donderdag en vrijdag het gewone leven op z'n kop werd gezet. Bewoners hebben halsoverkop hun woning moeten verlaten en zijn drie dagen lang elders ondergebracht, zodat de entourage van de politie ongestoord zijn gang kon gaan.

Niet alleen werden honderdduizenden pillen en 100 kilo aan MDMA-kristallen gevonden, ook troffen militairen van het Advanced Search Team (AST) verborgen ondergrondse ruimtes aan in het bosgebied bij het kamp. De politie spreekt van "een arsenaal aan wapens" in met camera's beveiligde ruimtes. Uit een telling blijkt dat het onder meer om acht kalasjnikovs en twee M16-vuurwapens gaat.

Een van de ondergrondse ruimtes in Oss. (Foto: politie Oost-Brabant)

Handgranaten gevonden in Lith

Bijna dagelijks komt de politie met updates in de zaak. Bij doorzoekingen in Lith werden acht handgranaten gevonden en in onder meer Friesland en de Noord-Brabantse plaatsen Berghem en Oijen vinden invallen plaats.

Ook bleef het niet bij de eerste drie aanhoudingen. De politie heeft afgelopen maandag nog vier andere personen aangehouden in het kader van Operatie Alfa. Of de vier arrestanten ook familie van R. zijn, is niet bekend. Wel gaat het volgens de politie om "kopstukken", die - net als de eerder opgepakte Martien R., zijn zoon en zijn broer - een grote rol spelen in het criminele netwerk.

De 'godfather van Brabant'

Het criminele netwerk zou zich bezighouden met drugs- en vuurwapenhandel. Martien R. is volgens het OM de leider. Wie is de man, die in verschillende media ook wel de 'godfather van Brabant' wordt genoemd?

R. werd in 1970 geboren in een woonwagenkamp in Oss, dat nu is opgedeeld in meerdere kleine kampen. Volgens het Brabants Dagblad staat het voormalige kamp bij de politie bekend als een "broeinest van criminaliteit".

Eerder werd R. al in verband gebracht met meerdere aanslagen en een liquidatie. Samen met zijn neef stond hij in 2009 terecht voor de liquidatie van Hans van G., die door een kogelregen om het leven is gebracht. In eerste instantie werd R. veroordeeld tot 23 jaar celstraf, maar tijdens een hoger beroep in 2012 werd hij alsnog vrijgesproken.

R. staat zelf op dodenlijst

Na de vrijspraak kreeg R. te horen dat hij zelf op een dodenlijst is geplaatst. In een interview met het Brabants Dagblad zegt hij dat er 25.000 euro is geboden om hem uit zijn "schoenen te schieten". R. verhuist naar een woning in Herpen, waar hij zijn ramen en deuren voorziet van kogelwerend glas. Ook een gepantserde BMW moet hem bescherming bieden, maar het voertuig wordt niet veel later in beslag genomen door justitie.

Een aantal jaren later, in 2015, werd R. aangemerkt als verdachte van een moordaanslag op Hans van G.'s weduwe. Ook in deze zaak werd R. vrijgesproken.

Naast Martien R. zijn nog vijf andere kopstukken opgepakt tijdens Operatie Alfa. Alle verdachten zijn in bewaring gesteld, meldt het OM. Het onderzoek naar het criminele netwerk gaat vooralsnog verder en nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.