De recherche heeft twee mannen uit Amsterdam aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de voetballer Kelvin Maynard.

Een van de verdachten, een 22-jarige man uit Amsterdam, bleek een wapen in bezit te hebben. De man heeft sinds zijn aanhouding op 19 november in volledige beperkingen gezeten, die inmiddels zijn opgeheven.

Op 21 november werd de tweede verdachte, een 28-jarige man uit Amsterdam, aangehouden. Deze verdachte is na onderzoek door de politie vrijgelaten.

De politie meldt dat het onderzoek naar de moord op Maynard nog in volle gang is. Op 15 november werd ook al een verdachte in de zaak aangehouden. Deze man is inmiddels vrijgelaten, maar wordt nog wel verdacht van betrokkenheid bij de dood op de voetballer.

Maynard overleed op 18 september nadat hij al rijdende in zijn auto onder vuur werd genomen. Door de schietpartij belandde hij met zijn auto tegen de voorgevel van een brandweerkazerne in Amsterdam-Oost. Onlangs werd bekend dat enkele brandweerlieden die ter plekke kwamen, betrapt zijn op het maken van foto's van Maynard.

De voetballer speelde in het seizoen 2008/2009 namens FC Volendam in de Eredivisie en kwam dat seizoen tot achttien competitiewedstrijden. De verdediger was voor de Noord-Hollandse club ook actief in de Eerste Divisie en speelde op dat niveau ook voor FC Emmen.

Maynard beëindigde in 2013 zijn profcarrière. De afgelopen tijd speelde hij op amateurniveau, dit seizoen bij de Alphense Boys.