Minister Arie Slob voor Onderwijs mag de financiering van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam niet per 1 december 2019 volledig stopzetten, oordeelt de voorzieningenrechter van de Raad van State vrijdag. De minister heeft zich bij het stopzetten van de bekostiging niet aan zijn eigen beleidsregels gehouden.

De uitspraak is niet het definitieve oordeel van de rechter. Het is een tussenstap in een van de zaken die de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) voert over het Amsterdamse lyceum.

Vorige maand maakte Slob bekend de bekostiging van het Cornelius Haga Lyceum per 1 december volledig stop te zetten. Dit is volgens de rechter tegenstrijdig met een eigen beleidsregel van de minister.

Volgens deze regel mag de financiering van een school alleen worden stopgezet als deze eerst voor 15 procent is opgeschort. Daarna moet de bekostiging drie maanden lang voor 15 procent worden ingehouden en daaropvolgend drie maanden lang voor 30 procent. Wanneer het bestuur van de school daarna alsnog niet voldoet aan de wettelijke voorschriften, mag de financiering pas volledig worden stopgezet.

De minister had echter het plan om de financiering van het Amsterdamse lyceum meteen volledig stop te zetten, waardoor hij zijn eigen beleidsregels schendt. Met de uitspraak van de rechter is de stopzetting van de financiering voorlopig van de baan.

Inspectie: 'Sprake van financieel wanbeheer'

In september eiste Slob het vertrek van het huidige bestuur van het Cornelius Haga Lyceum, met het dreigement dat de financiering zou stoppen als dit niet gebeurde.

Twee maanden eerder, in juli, kwam een kritisch rapport naar buiten van de Inspectie van het Onderwijs over de school. Daarin stond dat er sprake was van financieel wanbeheer en belangenverstrengeling: geld dat bestemd was voor onderwijs, werd uitgegeven aan andere zaken.

Het stopzetten van de financiering zou voor het lyceum waarschijnlijk betekenen dat het moet sluiten.