De politie heeft vrijdagochtend in Amstelveen een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een man die op 1 oktober overleed nadat hij zwaargewond was aangetroffen in een auto in het Noord-Hollandse Duivendrecht.

Het slachtoffer werd met een schotwond in zijn witte Volkswagen op een parkeerterrein in Duivendrecht gevonden en overleed later aan zijn verwondingen. Waarschijnlijk werd hij neergeschoten door de persoon op de stoel naast hem. Of dit de aangehouden verdachte is, is onduidelijk.

Het veertien maanden oude kind van het slachtoffer werd ongedeerd aangetroffen op de achterbank en is overgedragen aan haar moeder.

De aangehouden verdachte zit vast in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

De recherche liet vorige week nog weten dat eerst ook rekening werd gehouden met zelfdoding, maar dat dit scenario nu "steeds minder waarschijnlijk" is.

Het slachtoffer, Seif Ahmed, kwam oorspronkelijk uit Egypte en woonde en werkte de afgelopen jaren in Amsterdam. Volgens de politie was hij vooral actief als kapper. "Hij was geen bekende van politie en justitie", aldus een woordvoerder.