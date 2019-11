Een kantoor van de Belastingdienst aan de Kloosterweg in Heerlen is vrijdagochtend ontruimd nadat er een pakket met een onbekend poeder werd aangetroffen. Dat bevestigt een woordvoerder in gesprek met NU.nl.

Het kantoor van de Belastingdienst is onderdeel van het voormalige CBS-gebouw, waarin meerdere bedrijven zijn gevestigd.

De ruim honderd medewerkers worden opgevangen in een pand van de Belastingdienst tegenover het getroffen pand.

Er is een speciaal team onderweg dat de verdachte stof gaat onderzoeken. Het is niet bekend hoelang het onderzoek zal duren.