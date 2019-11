Een kantoor van de Belastingdienst aan de Kloosterweg in Heerlen is vrijdagochtend ontruimd nadat er een brief met een onbekend poeder werd aangetroffen. Zes mensen zijn in contact gekomen met het poeder, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan NU.nl

Een specialistisch team van defensie en het RIVM hebben het verdachte poeder onderzocht. Ter plekke kon niet worden vastgesteld om wat voor stof het gaat, verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

Volgens de woordvoerder vertonen de mensen die in contact zijn gekomen met het poeder geen acute gezondheidsproblemen, maar moeten ze uit voorzorg in het gebouw blijven.

Het kantoor van de Belastingdienst is onderdeel van het voormalige CBS-gebouw, waarin meerdere bedrijven zijn gevestigd. De ruim honderd medewerkers werden opgevangen in een pand van de Belastingdienst tegenover het getroffen pand.