In een loods op de Dorpsstraat in het Noord-Brabantse dorp Oeffelt woedt vrijdagochtend een grote brand. De brandweer heeft de brand onder controle, maar raadt mensen in de omgeving van Oeffelt en Sint Agatha wel aan de deuren en ramen gesloten te houden.

De brand werd vrijdag rond 8.00 uur ontdekt. In de loods staan onder meer caravans, campers en auto's opgeslagen. Volgens een woordvoerder van de politie is het grootste gedeelte van de loods al uitgebrand en valt deze niet meer te redden.

Bij de brand is veel rook vrijgekomen, de brandweer meldt dat deze niet schadelijk is. Wel wordt mensen aangeraden niet in de buurt van de brand te komen omdat het inademen van rook nooit gezond is. Ook blijft de Dorpsstraat voorlopig nog afgesloten voor verkeer.

Verschillende brandweerkorpsen zijn op dit moment nog bezig met het blussen en gecontroleerd laten uitbranden van het vuur. Over de toedracht van de brand is nog niets bekend.