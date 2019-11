In een loods op de Dorpsstraat in het Noord-Brabantse dorp Oeffelt heeft vrijdagochtend een grote brand gewoed. De brandweer heeft om 12.30 uur het sein brand meester gegeven.

De brand werd vrijdag rond 8.00 uur ontdekt. In de loods staan onder meer caravans, campers en auto's opgeslagen. Volgens een woordvoerder van de politie is het grootste gedeelte van de loods al uitgebrand en valt deze niet meer te redden.

Bij de brand is veel rook vrijgekomen, de brandweer meldt dat deze niet schadelijk is. De rookontwikkeling is nagenoeg weg. Verder zijn door de brand roetvlokken en -deeltjes in de omgeving neergekomen. "Deze kunnen gewoon met water en groene zeep worden verwijderd", aldus een politiewoordvoerder.

Bij de brand is geen asbest vrijgekomen. Naar verwachting blijft de Dorpsstraat nog een groot deel van middag afgesloten.

Volgens de brandweer zijn er geen indicaties voor brandstichting. Het onderzoek naar de brand wordt daarom overgedragen aan de verzekeringsmaatschappij van de loods.