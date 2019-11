De werkweek eindigt bewolkt met zeer lokaal kans op een paar druppels regen. De zon komt deze vrijdag wel vaker tevoorschijn als in de laatste dagen, waardoor het iets warmer is. De temperatuur ligt om en nabij de 8 graden.

In de ochtend trekken wolkenvelden over het land die met name in het oosten nog voor wat nattigheid kunnen zorgen. Elders blijft het droog.

Vanuit het zuiden volgen er vervolgens opklaringen waarna er veel ruimte voor de zon komt. Het zachte herfstweer wordt vergezeld met een matige zuidoostenwind.

Forenzen moeten zaterdagochtend oppassen voor gladheid op de wegen. Aan het einde van de vrijdagnacht drijven vanuit Duitsland lichte regenbuien het land binnen. Vooralsnog gaat het weekend grijs van start.