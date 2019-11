Johan Cruijff kreeg jaarlijks inderdaad een miljoen euro overgemaakt, maar dat bedrag kwam niet van zijn eigen stichting. Het geld was afkomstig van de Sponsorloterij en de Postcodeloterij, schrijft de Volkskrant vrijdag op basis van bronnen en een brief die de krant in handen heeft.

Cruijff verrichte voor beide organisaties tussen 1998 en 2003 promotiewerk, aldus het dagblad. De miljoen euro zou een persoonlijke beloning voor de in 2016 overleden topvoetballer zijn geweest, voor zijn ambassadeurswerk. Alles zou in jaarrekeningen zijn vastgelegd, met accountantsverklaringen.

De loterijen gingen met onder meer de Cruyff Foundation en Terre des Hommes in zee, om hun steun aan projecten rondom bewegen en sporten te tonen. Tegelijkertijd konden de loterijen genieten van de bekendheid van de voetballegende.

Door Cruijff's promotiewerk zou de Sponsorloterij binnen twee maanden een half miljoen extra spelers hebben binnengehaald. Ook zou Cruijff belangrijke contacten in het buitenland hebben gelegd.

Johan Cruyff Foundation startte kort geding om bewering in boek

Vorige week ontstond er grote onrust rondom het nieuws dat Cruijff jaarlijks een miljoen euro zou hebben ontvangen van zijn eigen Johan Cruyff Foundation.

Auke Kok, auteur van de biografie Johan Cruijff, had op basis van drie bronnen opgeschreven dat de voetballegende dit bedrag zou hebben ontvangen zodat de organisatie zijn naam en beeld kon gebruiken.

De Johan Cruyff Foundation startte een kort geding tegen Kok, die al in de rechtbank aangaf dat hij aan zijn eigen bewering twijfelde. De rechter oordeelde uiteindelijk dat het boek niet uit de winkels gehaald hoeft te worden. Wel moet er een inlegvel met rectificatie komen en de passage uit de volgende druk van het boek verwijderd worden.